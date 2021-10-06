Он отметил, что новые газопроводы более надежны и экономичны.
«Имею в виду, что современное оборудование прокачки применяется и новые трубы, можно увеличить давление. Чего по газотранспортной системе Украины сделать нельзя, поскольку она не ремонтировалась уже десятилетиями, и там в любой момент может что-то лопнуть, произойти, и наступят вообще неблагоприятные последствия», — сказал Путин.
Он также отметил, что увеличение прокачки газа через украинскую ГТС даже в случае ее надежности принесет убытки «Газпрому».
По словам Путина, прокачивая газ по новым трубопроводам «Газпром» экономит до $3 млрд.