Готовить блюдо будет 120 поваров, они собираются свернуть 130-метровую шаурму, порезать ее на 400 порций и угостить ими всех желающих.
Авторы проекта утверждают, что создавали рецепт рекордной шаурмы довольно долго, прибегая к методу слепых дегустаций в лаборатории сенсорного анализа, чтобы выбрать самые лучшие ингредиенты.
Ожидается, что на мероприятии будут присутствовать представители Национального реестра рекордов Украины, чтобы зафиксировать достижение украинских поваров.
Пройдет фестиваль 9 октября в 14.00 на Контрактовой площади в Киеве ТМ Doner Market. Для посетителей также будут организованы фотозоны, выступления местных коллективов и разнообразные конкурсы.