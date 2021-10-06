В ближайшую субботу, в рамках фестиваля Made in Ukraine в Киеве планируют сделать самую большую в истории страны шаурму. Об этом 6 октября написал Smachnonews.24tv.ua

Готовить блюдо будет 120 поваров, они собираются свернуть 130-метровую шаурму, порезать ее на 400 порций и угостить ими всех желающих.

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Ожидается, что на мероприятии будут присутствовать представители Национального реестра рекордов Украины, чтобы зафиксировать достижение украинских поваров.

Пройдет фестиваль 9 октября в 14.00 на Контрактовой площади в Киеве ТМ Doner Market. Для посетителей также будут организованы фотозоны, выступления местных коллективов и разнообразные конкурсы.