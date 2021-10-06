На Украине обновляются отдельные изменения, касающиеся дорожного движения. Одна из ключевых перемен — теперь водителей, получивших права на автомобиле с коробкой «автомат», будут штрафовать за езду на «механике». Об этом 6 октября написал «Типичный Херсон»

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Через три месяца в стране будут выдавать права с особой пометкой в виде цифры 78. Она даст право водителю управлять исключительно «автоматом», но не «механикой».

«Будет считаться, что вы пользовались транспортным средством без надлежащего права управления», — пояснил первый заместитель руководителя сервисного центра МВД Украины Юрий Смольянинов.

Эти изменения в украинском законодательстве продиктованы соблюдением европейских норм, где разделили права в зависимости от типа коробки передач еще в 2013 году.

В скором времени на Украине вступят в силу и другие изменения в части ПДД. Например, добавятся новые дорожные знаки, такие как «диагональный пешеходный переход», «электрозарядная станция», «работа эвакуатора» и другие.