Если раньше тип коробки переключения передач не имел значения, и получив права, гражданин мог передвигаться на любом техническом средстве своей категории, то теперь подходить к выбору автошколы украинцам придется внимательнее.
Через три месяца в стране будут выдавать права с особой пометкой в виде цифры 78. Она даст право водителю управлять исключительно «автоматом», но не «механикой».
«Будет считаться, что вы пользовались транспортным средством без надлежащего права управления», — пояснил первый заместитель руководителя сервисного центра МВД Украины Юрий Смольянинов.
Эти изменения в украинском законодательстве продиктованы соблюдением европейских норм, где разделили права в зависимости от типа коробки передач еще в 2013 году.
В скором времени на Украине вступят в силу и другие изменения в части ПДД. Например, добавятся новые дорожные знаки, такие как «диагональный пешеходный переход», «электрозарядная станция», «работа эвакуатора» и другие.