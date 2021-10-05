Новая возлюбленная экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, а по совместительству и депутат Верховной Рады Украины от «Слуги народа» Елизавета Ясько ждет встречи с суженым в руставской тюрьме. Об этом 5 октября написал «Sputnik Ближнее зарубежье»

В понедельник, 4 октября, Ясько объявила, что поедет спасать Саакашвили, арестованного в Грузии, но не в ближайшее время. Прежде, заявила депутат, грузинский народ должен защитить свое волеизъявление, а международное сообщество включиться в вопрос, связанный с судьбой бывшего президента.

Не прошло и суток, как у СМИ появилась информация, что Ясько уже в Грузии, более того — ждет возлюбленного в руставской тюрьме. С журналистами женщина общаться отказывается.

О новой возлюбленной Саакашвили стало известно в разгар скандала с пересечением им грузинской границы. Политики записали совместное видео, в котором заявили, что теперь они вместе. Саакашвили при этом женат на гражданке Нидерландов Сандре Рулофс.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили был задержан на родине 1 октября. Там он ранее был заочно приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы. В Руставской тюрьме, где Саакашвили сейчас находится, он объявил голодовку.

Власти Украины требуют его экстрадиции в Киев, так как у политика есть украинское гражданство, однако руководство Грузии уже заявило, что не планирует экстрадировать экс-лидера нации.