Есть три украинских олигарха, которые не войдут ни в какие списки, поскольку выполнят все требования президента Владимира Зеленского. Об этом на днях заявил украинский политолог Михаил Погребинский в эфире телеканала «Первый независимый»

«Все, кто в состоянии анализировать, понимают, что никаких последствий для тех, кто не воюет с президентом, не будет. В первых рядах этого списка вроде бы [Ринат] Ахметов, [Игорь] Коломойский, [Виктор] Пинчук. Все они облизывают президента со всех сторон. Даже если бы возникла идея все национализировать, убрать олигархов, а платить кто будет? Смешно», — заявил эксперт.

Зеленский будет грозить пальчиком, а его станут «облизывать» — Погребинский про закон об олигархах © Facebook, Михаил Погребинский

По словам эксперта, названные им три олигарха понимают, что для них никаких серьезных последствий не будет.

Ранее депутаты приняли закон о создании реестра олигархов и о лишении их определенных прав. Между первым и вторым чтением депутаты внесли к нему 1,3 тысячи правок. Документ был рассмотрен по ускоренной процедуре.

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал принятие депутатами Рады закона об олигархах и заявил, что это только первых шаг к тому, чтобы от них избавиться.

Однако позднее стало известно, что принятый документ совмещает две взаимоисключающие фундаментальные правки о том, какой же орган признает лицо олигархом. Заседание, на котором принимался закон, Разумков не вел по причине болезни и попросил президента наложить на закон вето.

Олигархом в законе называется лицо, которое участвует в политической жизни, имеет значительное влияние на средства массовой информации, а также является конечным бенефициарным владельцем субъекта хозяйствования «естественных монополий». Стоимость активов олигарха превышает один миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января — 2,270 млрд гривен (около 5,7 млрд рублей).

При этом бизнесмены, которые попали в реестр олигархов, будут обязаны подавать электронную декларацию. Им будет запрещено финансировать партии и участвовать в большой приватизации. Согласно принятому закону, олигархам и госслужащим будет необходимо отчитываться о взаимных контактах.