Высокие цены на газ в Европе стали тяжелым бременем для потребителей региона, однако если его поставки продолжатся и газохранилища будут вновь наполнены, то стоимость этого вида топлива может снизиться. Об этом заявил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст, передает 5 октября РБК

Газ за $1200: Европа ставит новый ценовой рекорд © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Все занимались спекуляциями на тему того, что цены на газ упадут, и ждали, когда это произойдет, чтобы продолжить закупку газа. Это, конечно же, не сработало. Но ситуация связана не с русскими, а с теми, кто формирует газовую политику здесь, в Германии», — сказал Эрнст.

Он добавил, что, по его информации, обещанный Россией газ дошел до ФРГ, как, вероятно, и до других европейских стран.

Накануне в ходе торгов цена на газ в Европе побила очередной рекорд, превысив $1200 за 1 тыс. куб. м, по данным биржи ICE.

При этом группа депутатов Европарламента заявила, что «Газпром» мог спровоцировать рекордный рост цен на газ в Европе и использовать его, чтобы якобы получить разрешение на запуск газопровода «Северный поток-2» до одобрения регулирующих органов Берлина и Брюсселя. Соответствующее письмо, под которым подписались порядка 40 депутатов, было направлено исполнительному вице-президенту комиссии ЕС Маргрет Вестагер и комиссару по энергетике Кадри Симсон. В Еврокомиссии подтвердили получение письма.

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер ранее объяснял, что cильное отставание в закачке топлива в газохранилища Европы и растущий спрос на него привели к тому, что цены на газ поднимаются все выше. Также Миллер отмечал, что «Газпром» осуществляет поставки газа согласно действующим контрактным обязательствам в соответствии с заявками потребителей.