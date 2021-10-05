По его словам, в Германии ожидают продолжения поставок газа как из России, так и из других стран. На данный момент газохранилища Германии почти пусты.
«Все занимались спекуляциями на тему того, что цены на газ упадут, и ждали, когда это произойдет, чтобы продолжить закупку газа. Это, конечно же, не сработало. Но ситуация связана не с русскими, а с теми, кто формирует газовую политику здесь, в Германии», — сказал Эрнст.
Он добавил, что, по его информации, обещанный Россией газ дошел до ФРГ, как, вероятно, и до других европейских стран.
Накануне в ходе торгов цена на газ в Европе побила очередной рекорд, превысив $1200 за 1 тыс. куб. м, по данным биржи ICE.
При этом группа депутатов Европарламента заявила, что «Газпром» мог спровоцировать рекордный рост цен на газ в Европе и использовать его, чтобы якобы получить разрешение на запуск газопровода «Северный поток-2» до одобрения регулирующих органов Берлина и Брюсселя. Соответствующее письмо, под которым подписались порядка 40 депутатов, было направлено исполнительному вице-президенту комиссии ЕС Маргрет Вестагер и комиссару по энергетике Кадри Симсон. В Еврокомиссии подтвердили получение письма.