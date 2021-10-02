Руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко на днях обвинил Украину в «газовой наркомании» и призвал отучаться жить на халяву, передает портал «Гордон»

Венгрия ответила на претензии Украины по газовому контракту с РФ © CC0, Pixabay

«Это похоже на реакцию наркомана, который привык к легкой дозе, которую постоянно дают соседи. И вот соседям надоел и наркоман, и издержки с ним связанные. И какой вывод делает наркоман? Простой — соседи плохие, дайте дозу. Но дозы не будет», — пояснил Романенко.

Он добавил, что Украину ожидает болезненный «этап ломки» и осознание, что ей никто ничего не должен. Политолог заключил, что больше всего стране вредит ее «коллективная глупость» и посоветовал забыть о «токсичных фантазиях».

Ранее депутат Верховной Рады Украины София Федына обвинила Россию в подсаживании Евросоюза на «газовый героин». По ее словам, в условиях рекордного роста цен на газ некоторые европейские страны могут последовать примеру Венгрии и заключить контракт с «Газпромом» на поставку топлива в обход Украины, что сделает их еще более зависимыми от России.

Накануне «Газпром» объявил о прекращении транзита российского газа в Венгрию через территорию Украины. Киев лишился возможности импортировать газ из Венгрии по схеме виртуального реверса, которая предполагала отбор транзитного газа, предназначавшегося Будапешту.