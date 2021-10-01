Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили 1 октября в видеообращении в Facebook позвал своих сторонников присоединиться к нему 2 и 3 октября в Тбилиси на площади Свободы

Пятьдесят тысяч человек будут встречать Саакашвили в Тбилиси - грузинская оппозиция © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Саакашвили попросил сторонников 2 октября на выборах отдать голос его партии «Единое национальное движение».

«Второго числа будем вместе считать голоса, а 3 октября соберемся на Руставели, на площади Свободы и когда нас станет 100 тысяч человек, никто не сможет нас победить. Я, конечно же, присоединюсь к вам… Я буду в Тбилиси вместе с вами 3-го числа и 2-го тоже», — сказал политик.

Он призвал сторонников собраться в «многочисленные и мощные колонны», чтобы правоохранители не смогли его арестовать.

Также в ролике он указал, что все новые постройки в Батуми созданы по его проекту, и «не для русских туристов, иранцев и турок», а исключительно для граждан Грузии.

Ранее Саакашвили заявил, что прибыл в Грузию и находится в Батуми. На родине он объявлен в розыск. В МВД страны прокомментировали, что он не пересекал границу страны.