Соседов уточнил, что поет Пугачева «неплохо», однако считать ее королевой сцены крайне ошибочно, так как история знает более талантливых артисток.
«Она пела песни какие-то, неплохие, но были певицы, которые пели гораздо лучше. Анна Герман, Эдита Пьеха, Клавдия Шульженко, о чем говорить? Там такие были имена! Какая Пугачева? Она там рядом не могла с ними стоять», — сказал критик.
Ранее Соседов ответил на вопрос, почему перестал хорошо относиться к примадонне. По его словам, он принял не последнее участие в популяризации ее имени, однако не получив благодарности обиделся.