Музыкальный критик Сергей Соседов сделал громкое заявление о профессионализме певицы Аллы Пугачевой, сказав, что никакого таланта у нее никогда не было, а титулом «примадонны» она наградила себя сама. Об этом 29 сентября написал Blitz

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«Она пела песни какие-то, неплохие, но были певицы, которые пели гораздо лучше. Анна Герман, Эдита Пьеха, Клавдия Шульженко, о чем говорить? Там такие были имена! Какая Пугачева? Она там рядом не могла с ними стоять», — сказал критик.

Ранее Соседов ответил на вопрос, почему перестал хорошо относиться к примадонне. По его словам, он принял не последнее участие в популяризации ее имени, однако не получив благодарности обиделся.