«Для Венгрии этот шаг, вообще-то, тяжёлый, потому что она идёт на дополнительные убытки, для того чтобы договориться с «Газпромом» через «Южный поток». Система венгерская настроена так, что она сама была транзитная, она транзитировала тот газ, который шёл через Украину в Сербию, Хорватию, Боснию-Герцеговину», — заявил эксперт.
По словам Бортника, Венгрия тоже будет терять транзит, поскольку будет перестраивать систему на реверс. Ей придется так поступить «из-за того, что Украина недружественна, и в Европе никто не сможет критиковать Венгрию за это».
Ранее Бортник заявил, что Украина сама виновата в потере транзита газа из России в Венгрию через свою территорию и будет вынуждена платить за последствия.
Газпром подписал контракт на поставку российского газа в Венгрию в обход территории Украины. В течение пятнадцати лет каждый год в Венгрию будут поступать 4,5 миллиарда кубометров газа через «Турецкий поток» и газопроводы Юго-Восточной Европы. Соглашение вступит в силу с 1 октября.