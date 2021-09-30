Венгрия пошла на потенциальные убытки по газу, подписав новый контракт с Газпромом, из-за того, что Украина недружественна, и чтобы освободиться от рискованных поставок через ее территорию. Об этом 28 сентября в эфире телеканала «Первый независимый» заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник

«Для Венгрии этот шаг, вообще-то, тяжёлый, потому что она идёт на дополнительные убытки, для того чтобы договориться с «Газпромом» через «Южный поток». Система венгерская настроена так, что она сама была транзитная, она транзитировала тот газ, который шёл через Украину в Сербию, Хорватию, Боснию-Герцеговину», — заявил эксперт.

Австро-венгру снилась Украина © РИА Новости, Сергей Титов / Перейти в фотобанк

Ранее Бортник заявил, что Украина сама виновата в потере транзита газа из России в Венгрию через свою территорию и будет вынуждена платить за последствия.

Газпром подписал контракт на поставку российского газа в Венгрию в обход территории Украины. В течение пятнадцати лет каждый год в Венгрию будут поступать 4,5 миллиарда кубометров газа через «Турецкий поток» и газопроводы Юго-Восточной Европы. Соглашение вступит в силу с 1 октября.