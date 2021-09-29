Актер, звезда сериала «Сваты» Федор Добронравов заявил, что утверждение его коллеги Олеси Железняк о скором выходе ленты на экраны может быть ошибочным. Это утверждение артиста 28 сентября напечатала Teleprogramma

В Черкасской области разгорелся скандал из-за отказа местных властей переименовать улицу Терешковой © РИА Новости, Василий Малышев / Перейти в фотобанк

Актриса, сыгравшая одну из главных ролей Татьяна Кравченко буквально неделю назад опубликовала пост в социальных сетях о заключительном этапе работы над лентой — дубляже, а режиссеры «Сватов» объявили, что есть шанс показать сезон зрителям уже в этом году. Правда конкретную дату они не назвали.

В конце сентября артистка Железняк объявила, что сериал покажут уже в ноябре, в ответ на ее высказывание Добронравов заявил, что не был бы так оптимистичен.

«Пока точно не известно, когда они выйдут на экраны. Я был бы счастлив, если бы "Сваты-7" вышли в ноябре, как об этом недавно сказала Олеся Железняк. Но я, если честно, сомневаюсь», — сказал Добронравов.

Первый сезон сериала «Сваты» вышел на экраны в 2008 году, а шестой — в 2013-м. С тех пор съемочная группа пыталась довести начатое до конца, выпустив заключительный седьмой сезон.

Однако все время что-то мешало: сначала артистам запретили въезд на Украину, пришлось перенести съемочную площадку в Белоруссию, там работу остановили политические волнения, потом процесс откладывали из-за пандемии, и только в Грузии последние серии, наконец, удалось доснять.