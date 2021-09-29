Президент Украины Владимир Зеленский все время говорит о вступлении в НАТО, поскольку считает, что все проблемы страны должен за него решать кто-то другой, но не он сам. Об этом рассказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в интервью изданию Украина.ру

Михаил Погребинский: кто он © Владимир Трефилов

Погребинский напомнил, что когда Зеленский в очередной раз потребовал от Альянса дать Украине конкретный план действий по вступлению, один важный человек в НАТО сказал, что кроме выполнения каких-то конкретных требований нужна еще политическая воля участников этой организации, а ее сейчас нет.

Украина никогда не станет членом НАТО, потому что если Альянс на фоне бегства из Афганистана и создания блока между США, Великобританией и Австралией примут в свои ряды Украину, возникнет риск вооруженного столкновения с Россией, а им это ненужно, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.