«Пусть другие люди примут в НАТО, и они будут решать вопрос, как отобрать Крым у России. Они возьмут в НАТО — тогда я смогу начать военную операцию против этих людей, которые на Донбассе контролируют эту часть территории. Я начну, а мне там что-то русские ответят, и тут НАТО вступится и разгромит русских», — пояснил эксперт.
Погребинский напомнил, что когда Зеленский в очередной раз потребовал от Альянса дать Украине конкретный план действий по вступлению, один важный человек в НАТО сказал, что кроме выполнения каких-то конкретных требований нужна еще политическая воля участников этой организации, а ее сейчас нет.
Украина никогда не станет членом НАТО, потому что если Альянс на фоне бегства из Афганистана и создания блока между США, Великобританией и Австралией примут в свои ряды Украину, возникнет риск вооруженного столкновения с Россией, а им это ненужно, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.