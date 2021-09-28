В ходе видеоконференции с главным операционным директором Facebook Шерил Сэндберг и вице-президентом Ником Клеггом украинский лидер заявил, что открытие офиса компании на Украине могло бы стать «серьезной поддержкой digital-направления» в стране.
«Мы уверены, что будем первыми в Европе по реализации всех цифровых услуг», — добавил Зеленский.
Также он пригласил представителей компании посетить форум «Дия. Саммит» в Киеве 29 ноября.
Ранее самолет президента Украины остался без интернета, которым хотели оборудовать воздушное судно за 32 миллиона гривен (более 86 миллионов рублей). Госслужба специальной связи и защиты информации Украины передумала модернизировать самолет спутниковой связью после того, как эта идея вызвала гнев у украинцев. Теперь миллионы уйдут на борьбу с распространением коронавируса в стране.