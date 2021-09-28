В России идет программа по строительству новых подводных лодок. Те, которые подлежат модернизации, модернизируются. Москва уже давно ушла от понятия количественного фактора и делает ставку на качество. Об этом рассказал редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру

Военный эксперт Алексей Леонков: Россия готова отбить любую угрозу не только на Западе, но и на Востоке © РИА Новости, Сергей Мамонтов Яков Кедми заявил, что создание американо-британо-австралийского военного блока AUKUS и планы США поставить Австралии новый атомный подводный флот могут привести к появлению новых угроз для России со стороны Северного Ледовитого океана и Дальнего Востока.

Эксперт пояснил, что именно поэтому российские подводные лодки оснащаются новыми комплексами Р-30 «Булава», который обеспечивает скрытый запуск баллистической ракеты.

«Мы оснащаем наши подводные лодки ракетами из семейства "Калибр", а также будем ставить на них гиперзвуковые ракеты "Циркон". Я уже даже не говорю о силе надводного флота», — указал Леонков.

Собеседник издания добавил, что совершенствуются все вспомогательные системы дальнего предупреждения и обнаружения вражеских подводных лодок с целью держать их на дальних рубежах для того, чтобы они не смогли применить свое ударное оружие, такое как крылатые ракеты, которые ставятся на подлодки типа «Вирджиния».

Полностью интервью можно прочитать здесь.