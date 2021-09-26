Украинская певица Наталья Могилевская 25 сентября опубликовала в Instagram фото с певицей Русланой и призвала поклонников посмотреть эфир с ней, подписчики раскритиковали выбор такой героини

Полуголая украинская певица Руслана показала Ушастый Камень © РИА Новости, Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

«Драйвовая и неповторимая @ruslana.lyzhychko! До сих пор помню, как она взорвала Евровидение и покорила всех своей энергией!» — написала Могилевская.

Она спросила подписчиков, помнят ли они, как Руслана «прославила всю Украину» и заняла первое место на Евровидении.

«Руслана уже неинтересна, прошла популярность», «Господи, Руслана — это полный зашквар. После Майдана ее вообще не воспринимаю», «Что с животом?», «О, спалахуйка! За 20 с лишним лет "творческой" деятельности кроме "гей, гей" ничего нет», «Руслана вечно полуголая, как Маугли», «Понабирали в сотню мох и болото, это что, авторитеты?» «Я помню «Дикие танцы», и все», — написали в комментариях.

Руслана Лыжичко победила на конкурсе песни «Евровидение» в 2004 году с номером «Дикие танцы». Во время Майдана 2014 года Руслана пообещала сжечь себя, если не будет перемен, за это в сети ее прозвали «спалахуйкой».

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