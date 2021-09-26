Могилевская разместила фото с Русланой. Певица выбрала для эфира костюм в стиле «Диких танцев» — кожаные топ и шорты с заклепками.
«Драйвовая и неповторимая @ruslana.lyzhychko! До сих пор помню, как она взорвала Евровидение и покорила всех своей энергией!» — написала Могилевская.
Она спросила подписчиков, помнят ли они, как Руслана «прославила всю Украину» и заняла первое место на Евровидении.
«Руслана уже неинтересна, прошла популярность», «Господи, Руслана — это полный зашквар. После Майдана ее вообще не воспринимаю», «Что с животом?», «О, спалахуйка! За 20 с лишним лет "творческой" деятельности кроме "гей, гей" ничего нет», «Руслана вечно полуголая, как Маугли», «Понабирали в сотню мох и болото, это что, авторитеты?» «Я помню «Дикие танцы», и все», — написали в комментариях.
Руслана Лыжичко победила на конкурсе песни «Евровидение» в 2004 году с номером «Дикие танцы». Во время Майдана 2014 года Руслана пообещала сжечь себя, если не будет перемен, за это в сети ее прозвали «спалахуйкой».