Месячные тарифы на газ для населения Украины с октября резко вырастут в зависимости от компании-поставщика. Об этом 25 сентября сообщил «Обозреватель»

Депутат: Украина рискует не дожить до следующего отопительного сезона © РИА Новости, Виталий Аньков / Перейти в фотобанк вырос тариф компании «ТАС Енергія Країни» — 31 гривна (84 рубля) за один кубометр. В сентябре стоимость газа составляла 20,96 гривны (56,8 рубля) за кубометр.

Повысила цены почти в 1,5 раза и компания «Київгаз Енерджи». В октябре цена на газ составит 30,5 гривны (82,7 рубля) за кубометр. По сравнению с сентябрем тариф вырос на 10,7 гривны (29 рублей).

И, наконец, 19,95 гривны (54,1 рубля) вместо 12,5 гривны (33,9 рубля) в октябре заплатят клиенты компании «Аскания Энерджи».

Ранее депутат Рады от «Слуги народа» Людмила Буймистер сообщила о риске «не дожить» до следующего отопительного сезона из-за кризиса в сфере энергетики.