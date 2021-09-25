В Узбекистане местные дети избили русского мальчика. Полицейские отказались возбуждать дело по факту произошедшего, сообщает Telegram-канал RT 24 сентября

Инцидент произошел в Ташкенте.

По словам Лилии мальчика, она вышла на улицу и увидела, как ее внука избивают другие дети с криками «урус, урус!» (в переводе с тюркского — русский).

«Я бегу к внуку, у него все лицо в пыли, и он сильно плакал. Те дети отошли, смеялись», — рассказала женщина.

Анатомия русофобии. Как начались и почему не заканчиваются «языковые патрули» в Казахстане © РИА Новости, Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Бабушка и мама мальчика обратилась в полицию. После этого к ним подошел отец одного из нападавших и начал нецензурно выражаться и угрожать рассказать, что якобы Лилия избила его детей.

Правоохранители на рассказ о случившемся заулыбались и в итоге составили на каждого из участников инцидента проток по статье «Мелкое хулиганство». В заявлении отмечалось, что «обе стороны высказывали в адрес друг друга оскорбления и от проведения судебно-медицинской экспертизы стороны отказались». Впоследствии выяснилось, что экспертизу семье избитого мальчика вообще не предлагали.

В последнее время сообщения о притеснении русскоязычных граждан все чаще приходят из стран Центральной Азии.

Похожий инцидент летом текущего года произошел в Киргизии. Там во время спортивных сборов по дзюдо в Иссык-Кульской области дети две недели избивали девятилетнего русского мальчика из-за его национальной и религиозной принадлежности.