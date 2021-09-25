По словам свидетелей, женщина ехала в направлении Киева и, по ее словам, уснула за рулем.

Выселенные из Конча-Заспы чиновники мародерствуют в своих домах
Выселенные из Конча-Заспы чиновники мародерствуют в своих домах
© Никита Рассказов
Автомобиль выехал на обочину и врезался в забор территории, которая, предположительно, охраняется управлением госохраны. Однако официального подтверждения этому нет.

В результате ДТП пострадала передняя часть авто и забор, женщина-водитель не травмирована. Полиция пока не комментирует инцидент.

В элитном районе Киева Конча-Заспа расположены государственные дачи, а также проживает и сам президент Украины Владимир Зеленский.