Композитор Игорь Крутой, ставший 24 сентября героем программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым, рассказал, какими финансами располагали звезды в лихие 1990-е, а заодно и вспомнил историю

Провал века: Украина просит РФ вернуть неудачливого провокатора-узбекистанца © ФСБ РФ Игорь Николаев, на тот момент только женившийся на певице Наташе Королевой, решил приобрести для новоиспеченной семьи жилье, но попытка оказалась фатальной.

«Игорь собрал 27 тысяч рублей, сказал, что ему надо обменять рубли на валюту. Тогда не было обменных пунктов. То, чем мы занимались, каралось. Мы рубли спрятали в коробки под кровать. Потом приехал человек. Он нас буквально обаял. Мы смеялись над его шутками. А потом поняли, что нас обманули», — вспомнил Крутой.

Обман, рассказал он, вскрыла Королева, которая после ухода «менялы» побежала в другую комнату пересчитывать деньги и оттуда закричала: «Мы нищие!».

Хитрость злоумышленника была очень простой: на «лице» пачек лежали стодолларовые купюры, а внутри — исключительно по одному доллару. Позже Николаев смог снова заработать на недвижимость, не осталась на улице и Королева, на двоих с нынешним мужем Сергеем Глушко (Тарзаном) квартира в Москве и особняк в Подмосковье.