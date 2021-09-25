Германии с точки зрения национальных интересов выгоднее «Северный поток — 2», зато странам из юго-восточного подбрюшья Евросоюза — «Набукко». Из прикаспийского региона — Азербайджан, Иран, Туркменистан — в Центральную Европу. Об этом рассказал живущий в Лондоне писатель и публицист Владимир Видеманн в интервью изданию Украина.ру

Владимир Видеманн: кто он © Facebook, Ирина Гордеева

Если же говорить об особых российско-германских отношениях по итогам парламентских выборов в Германии, то они возможны, тем более если победит канцлер от социал-демократов, но есть один нюанс, отметил эксперт.

«Вспомним, что главный немецкий лоббист "Северного потока", бывший канцлер Герхард Шредер — тоже социал-демократ. А вот бывший глава МИДа в правительстве Шредера, «зеленый» Йошка Фишер, лоббировал австро-венгерскую трубу "Набукко" (из прикаспийского региона — Азербайджан, Иран, Туркменистан — в Центральную Европу), но что-то пошло не так (Турция мутит воду!), и проект заморозили», — указал Видеманн.

Интересы Германии конфронтируют с интересами ряда членов ЕС, и это потенциально может расшатать «общеевропейскую солидарность», тем более в столь сложные времена глобальной непредсказуемости, заключил собеседник издания.

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