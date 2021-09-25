Ранее Еврокомиссия получила письмо от группы евродепутатов, обвинивших «Газпром» «в рыночных манипуляциях и шантаже», чтобы получить согласие на эксплуатацию трубопровода. Как считают парламентарии, российская компания нарушает правила конкуренции Евросоюза: речь идет «об ограничениях в поставках российского газа в Европу и повышении цен».
Если же говорить об особых российско-германских отношениях по итогам парламентских выборов в Германии, то они возможны, тем более если победит канцлер от социал-демократов, но есть один нюанс, отметил эксперт.
«Вспомним, что главный немецкий лоббист "Северного потока", бывший канцлер Герхард Шредер — тоже социал-демократ. А вот бывший глава МИДа в правительстве Шредера, «зеленый» Йошка Фишер, лоббировал австро-венгерскую трубу "Набукко" (из прикаспийского региона — Азербайджан, Иран, Туркменистан — в Центральную Европу), но что-то пошло не так (Турция мутит воду!), и проект заморозили», — указал Видеманн.
Интересы Германии конфронтируют с интересами ряда членов ЕС, и это потенциально может расшатать «общеевропейскую солидарность», тем более в столь сложные времена глобальной непредсказуемости, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.