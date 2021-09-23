В четверг, 23 сентября, сразу в нескольких регионах Украины зафиксировали подземные толчки. Землетрясение затронуло Тернопольскую, Ивано-Франковскую, Хмельницкую и Винницкую области. Материал с камер наблюдения обнародовал «24 канал»

В Главном центре специального контроля отметили, что магнитуда подземных толчков составила 4,3. Такие землетрясения считаются умеренными, а их последствия — неопасными для человека, кроме тех случаев, когда предметы, висящие на стенах, плохо закреплены и могут упасть на находящихся в помещении людей.

«Надо мной на стене висят портреты и картины в рамках. Я слышала, как они стучали по стене. И был такой звук, будто с горы катятся большие камни», «я проснулся от того что кровать трясло, думал, что будят, но никого не было. Винницкая область», «да, я тоже почувствовала это в постели. Кровать двигалась. Подумала, что у меня что-то с головой», «моя собака была в панике», — написали украинцы о том, как они поняли, что попали в эпицентр землетрясения.