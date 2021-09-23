Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что покушение на помощника президента Сергея Шефира организовали профессионалы. Об этом 22 сентября она заявила в эфире телеканала «Украина 24»

«Здесь не идет счет на часы (о раскрытии дела — ред.), потому что там, простите, простаки не работали. В этом непосредственно деле мы столкнулись с профессионалами. У нас отработали непосредственно на месте происшествия эксперты-криминалисты, служебная собака, отработали люди, которые разбираются в происходящем. Это было хорошо построенное покушение, и люди знали, что они делали. Поэтому так быстро, судя по профессионализму выстрелов, мы понимаем, что это сделать невозможно», — заявила она.

Разборки между своими. Соцсети о версиях покушения на Сергея Шефира © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Покушение на Шефира произошло около 10 часов утра в среду на автомобильной дороге, ведущей в Киев. Неизвестные выпустили в автомобиль, где находился первый помощник президента Украины, автоматную очередь. Три огнестрельных ранения получил его водитель, он был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что обстрел автомобиля связан с политикой президента Владимира Зеленского по борьбе с олигархами. Кроме того он заявил, что дело необходимо квалифицировать как намеренную попытку убийства ключевого члена команды главы государства.

Зеленский, который во время покушения находился с визитом в США, заявил, что пока не знает, кто может быть причастен к покушению, но пообещал жесткий ответ.