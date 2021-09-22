По словам режиссера, для него интересны исторические темы, и свой новый фильм он посвятил знаменитому эпизоду из истории блокадного Ленинграда.
«Он о людях, которые после первой зимы не могли ходить, не то что держать инструмент в руках, исполнили эту героическую симфонию. Это кино про дирижера. Все знают Шостаковича, потому что он на слуху, но мало кто знает дирижера, кто первым исполнил в Ленинграде его симфонию — Карл Ильич Элиасберг», — рассказал Котт.
Многосерийный фильм «Седьмая симфония» об исполнении «Седьмой симфонии» Шостаковича в блокадном Ленинграде вскоре выйдет на телеканале «Россия», анонсировал режиссер.
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