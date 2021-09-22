Певица родом с Украины Лолита Милявская 20 сентября приняла участие в шоу «Антонимы» Антона Красовского, где рассказала о запрете на въезд на Украину и об общении с родными, живущими по ту сторону границы

Лорак спела по-украински с кинжалом у груди © Ани Лорак/Инстаграм

«Пока не могу, я не делаю этих попыток, меня уже нет в каком-то списке, но я думаю, ровно до того момента, пока я не захочу пересечь границу. Не забывай, что у меня мама и ребенок, они там, и я не провоцирую», — ответила Лолита.

Она подчеркнула, что ее родня на Украине живет хорошо, дочь учится в филиале Варшавского университета, и «ее никто там не третирует». По словам певицы, девушка знает украинский лучше, чем русский, еще говорит на польском и изучает английский и немецкий.

Красовский спросил исполнительницу, не пыталась ли она решить вопрос въезда в страну с помощью связей, например, позвонив бывшему коллеге, а теперь президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Принципиально нет. Во-первых, у меня нет его телефона, и чего он должен помогать? Я скучаю по Львову, но если мне нужно видеть родственников, то можно встретиться на нейтральной территории, например, за границей», — подчеркнула Лолита.

В случае, если в семье случаются какие-то проблемы, уточнила она, решать их помогают ее друзья. Красовский уточнил, как в целом Милявская оценивает происходящее последние годы на Украине, на что получил следующий ответ:

«Я считаю, что мир сошел с ума, и самое страшное, что это психиатрия, это агрессивность, вспышки гнева по любому поводу — это, к сожалению, прости меня, вот тут единственный раз… мне просто объясняли, говорили: "что ты сейчас сетуешь на психиатрию, это все ваши либералы", я просто спросила: "при чем здесь либералы?". Вот это вот, говорят, убрали карательную психиатрию, а почему обычную-то не развивать, ту необходимую самую?» — ответила Лолита.