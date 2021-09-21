Голый мужчина выбрал в качестве места для отдыха основание памятника «Неизвестному матросу» с Вечным огнем. Он громко ругался на прохожих, используя матерные выражения.

При появлении муниципальных блюстителей порядка он стал придвигаться все ближе к огню и мог загореться.

По дороге с облаками: в Черкассах на крыше авто катался голый мужчина
По дороге с облаками: в Черкассах на крыше авто катался голый мужчина
© commons.wikimedia.org, Юра Запеченко
Затем, когда на место прибыли патрульные полицейские, его все же удалось убедить спуститься с мемориала и одеться. Дебоширу вызвали скорую помощь.

Ранее, в августе, в Одессе голый мужчина развел огонь на постаменте памятника героям СССР, а по прибытии полицейских стал угрожать им ножом.