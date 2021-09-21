По информации ведомства, зараженное мясо, а именно крылышки индейки, поступило в регион из Польши, получателем на Украине стало товарищество с ограниченной ответственностью «Селмит», зарегистрированное в Днепре.
«Было принято решение в срочном порядке изъять эти продукты из продажи и сообщить производителю, который подверг опасности тысячи украинцев», — цитирует издание Госпотребслужбу.
Сальмонеллез — кишечная инфекция, приводит к крайне тяжелым поражениям печени и селезенки, а нередко и смерти. В числе симптомов — сильная головная боль, слабость, лихорадка, тошнота и диарея. В случае подозрения именно на это заболевание медики рекомендуют незамедлительно обратиться в больницу.