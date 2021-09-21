На Украине выдано предписание об изъятии из продажи мяса, зараженного опасной бактерией. Однако и самих граждан страны призывают быть бдительнее при покупке продуктов. Такую новость 21 сентября опубликовал Hyser со ссылкой на Главное управление Госпотребслужбы по Ивано-Франковской области

«Кабриолет» пошел под откос: Успенскую обвинили в воровстве © Любовь Успенская/Инстаграм «Было принято решение в срочном порядке изъять эти продукты из продажи и сообщить производителю, который подверг опасности тысячи украинцев», — цитирует издание Госпотребслужбу. Сальмонеллез — кишечная инфекция, приводит к крайне тяжелым поражениям печени и селезенки, а нередко и смерти. В числе симптомов — сильная головная боль, слабость, лихорадка, тошнота и диарея. В случае подозрения именно на это заболевание медики рекомендуют незамедлительно обратиться в больницу.