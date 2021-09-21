Под обстрел украинских военных в городе Ясиноватая в Донецкой Народной Республике попала школа-интернат. Об этом сообщил 21 сентября глава администрации города Дмитрий Шевченко в Telegram-канале

МИД России отмечает эскалацию напряженности в Донбассе © REUTERS, Alexander Ermochenko / REUTERS, Alexander Ermochenko / Перейти в фотобанк

«Зафиксированы разрушения в учебном корпусе Ясиноватской санаторной школы-интернат №14. В школе обучается 112 детей. Все детки и сотрудники с самого утра переведены в убежище», — написал Шевченко.

Кроме того, в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что из-за обстрела украинских силовиков в Ясиноватой поврежден газопровод.

Всего за сутки, по данным СЦКК, по Ясиноватой было выпущено около 15 мин.

Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия. Они подразумевают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий.