Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова на днях заявила об увеличении товарооборота с Чехией в полтора раза в первом полугодии 2021 года

Стариков объяснил, почему Чехия рассорилась с Россией © РИА Новости, Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Увеличение внешнеэкономического объема объясняется несколькими причинами. В 2021 году Чехия стала крупнейшим импортером оборонной продукции из России. Эта страна купила российское вооружение на 686 миллионов долларов. Российские товары популярны, так как в чешской армии до сих пор используется советская продукция. Кроме того, цены на российские виды товаров гораздо ниже зарубежных аналогов.

Чешские заводы производят в России автомобили, двигатели и запасные части. В 2020 году предприятия простаивали из-за пандемии. После снятия ограничений в 2021 году компании увеличили мощности для восполнения прошлогоднего отставания от намеченного плана. В связи с дефицитом резко увеличились цены на машины и запасные части. Это отразилось в увеличении объема продаж в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, в Россию из Чехии ежегодно импортируется 40 миллионов литров национальных напитков.

Таким образом охлаждение отношений между Чехией и Россией не отражается на экономической деятельности предприятий. Бизнес продолжает сотрудничество на взаимовыгодной основе. Увеличение товарооборота подтверждает дружеские связи между компаниями.

В минувшие выходные в аэропорту Праги был задержан гражданин РФ Александр Франчетти на основании ордера на арест, выданного Украиной. МИД РФ в связи с задержанием Франчетти информировал, что недружественные действия против российских граждан будут иметь последствия, внешнеполитическое ведомство делает все для помощи россиянину.