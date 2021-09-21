Франция отозвала своих послов из США и Австралии после срыва контракта по поставке французских подлодок для австралийских ВМС. Политика «англосаксонских» союзников, продвигающих свои интересы поверх структур НАТО, не могла не вызвать раздражения во Франции, объясняет эксперт.
В стране есть политические силы, выступающие против евроатлантизма и за дружеские отношения с Россией, рассказывает Орленко. По ее словам, коммунистическая партия Франции также осведомлена о реальном положении дел в конфликте на востоке Украины.
«Конечно же, коммунисты предлагают выйти из НАТО, и они прекрасно понимают, что происходит на Украине… Та же газета L'Humanité — одна из немногих, которая объективно пишет о внутреннем расколе на Украине, и что именно это является главной проблемой. Для Франции это тоже актуально, потому что во Франции раскол тоже есть», — поясняет эксперт.
Орленко заключает, что будущее российско-французских отношений зависит от того, будет ли развит интенсивный диалог между гражданскими обществами двух стран, который позволит французам получать объективную информацию о России.
Полностью интервью можно прочитать здесь.