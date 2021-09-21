Во Франции все чаще звучат призывы ориентироваться на собственную безопасность, а не на охрану границ НАТО. О том, как «предательство» Америки повлияет на политику Парижа, рассказала редактор российского филиала французской газеты «Юманите» Олеся Орленко в интервью Украина.ру

Франция отозвала своих послов из США и Австралии после срыва контракта по поставке французских подлодок для австралийских ВМС. Политика «англосаксонских» союзников, продвигающих свои интересы поверх структур НАТО, не могла не вызвать раздражения во Франции, объясняет эксперт.

«Нормандский формат»: Лавров сказал, как Киев оскорбляет Париж и Берлин © РИА Новости, Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк Орленко. По ее словам, коммунистическая партия Франции также осведомлена о реальном положении дел в конфликте на востоке Украины.

«Конечно же, коммунисты предлагают выйти из НАТО, и они прекрасно понимают, что происходит на Украине… Та же газета L'Humanité — одна из немногих, которая объективно пишет о внутреннем расколе на Украине, и что именно это является главной проблемой. Для Франции это тоже актуально, потому что во Франции раскол тоже есть», — поясняет эксперт.

Орленко заключает, что будущее российско-французских отношений зависит от того, будет ли развит интенсивный диалог между гражданскими обществами двух стран, который позволит французам получать объективную информацию о России.

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