Певица из Киева Наташа Королева угодила в эпицентр очередного скандала. Исполнительница призналась, что у нее есть 2-летняя дочь не от мужа Сергея Глушко (Тарзана). Такое заявление она сделала на днях в эфире шоу «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой

«У меня дочь, но от другого мужчины. Папа моей дочки не Сережа. Отец — мой очень хороший друг. Я осуществила мечту очень хорошего человека, моего друга. И сделала ему подарок в виде прекрасной девочки, дочки. Я подарила ему свою яйцеклетку. Я сама в шоке, но это случилось», — рассказала певица.

Полет мусорки и удар в нос: в Одессе наказали девушку со свастикой на груди © Доктор Харли/Телеграм

По словам Королевой, после неудачного ЭКО, на которое она решилась, чтобы родить второго ребенка от своего супруга, у нее остались замороженные яйцеклетки, одну из которых она и решила подарить.

В итоге на свет в 2019 году с помощью суррогатной матери появилась девочка, которая сейчас живет в США вместе с отцом и его партнером.

В подтверждение своих слов Королева показала снимки с младенцем на руках на фоне океана, заявив, что навестила дочь в 2020 году, когда приезжала к матери в Майами.

Рассказала артистка и об «оплате», она утверждает, что друг-бизнесмен в благодарность за ребенка хотел подарить ей дорогое кольцо, но она отказалась и тогда получила в знак признательности 50 биткоинов.

Представители СМИ попытались понять, кто именно может быть отцом дочери Королевой. Отдельные журналисты предположили, что таковым можно считать 39-летнего выходца с Украины Леонида Радвинского, которого на Западе называют «королем домашнего порно». Другие сочли эту версию маловероятной, так как точной информации о его ориентации нет.

Супруг певицы Сергей Глушко, находившийся в момент признания жены в студии, был шокирован услышанным и устроил истерику прямо в эфире, вскакивая и пытаясь переворачивать столы.

Удивило известие о внучке и мать певицы Людмилу Порывай, которой позвонили прямо из студии с хорошей новостью.