«Газпром» видит большие перспективы в наращивании поставок трубопроводного газа в Китай, сказал глава компании Алексей Миллер на собрании Международного делового конгресса 17 сентября

В данный момент основной объем экспорта газа «Газпрома» приходится на ЕС, куда поставляется 130-150 млрд кубометров газа ежегодно. В Китай за 2020 год по трубопроводу «Сила Сибири» прокачали менее 5 млрд кубометров.

«Самым динамичным, самым быстрорастущим является рынок Китая, который каждый год нас просто ошеломляет темпами роста потребления», — сказал Миллер.

Глава «Газпрома» рассказал, на сколько лет хватит запасов газа в России © РИА Новости, Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Отметим, 2035 год является одним из этапов энергоперехода, запущенного Европейским союзом. К этому моменту значительная часть энергетики ЕС должна отказаться от сжигания ископаемых энергоносителей.

Хотя частично газ будет востребован для производства водорода, это временная мера, которая должна помочь ЕС перейти на «зеленый» водород, производимый с помощью возобновляемых источников энергии.

В связи с этим у «Газпрома» возникнет необходимость перенаправить потоки добываемого газа на рынки, где «голубое топливо» все еще будет востребовано.

Большие надежды Миллер возлагает на азиатско-тихоокеанский рынок, где помимо Китая есть еще Южная Корея, Япония и Индия, в которую идут примерно 25% всех поставок сжиженного природного газа, поставляемого «Газпромом» на экспорт.