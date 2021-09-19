В данный момент основной объем экспорта газа «Газпрома» приходится на ЕС, куда поставляется 130-150 млрд кубометров газа ежегодно. В Китай за 2020 год по трубопроводу «Сила Сибири» прокачали менее 5 млрд кубометров.
«Самым динамичным, самым быстрорастущим является рынок Китая, который каждый год нас просто ошеломляет темпами роста потребления», — сказал Миллер.
Он ожидает, что потребление газа в Китае в 2021 году составит 360 млрд кубометров, а объем импорта — 160 млрд кубометров. К 2035 году импорт газа в Китай достигнет уровня в 300 млрд кубометров, добавил Миллер.
Отметим, 2035 год является одним из этапов энергоперехода, запущенного Европейским союзом. К этому моменту значительная часть энергетики ЕС должна отказаться от сжигания ископаемых энергоносителей.
Хотя частично газ будет востребован для производства водорода, это временная мера, которая должна помочь ЕС перейти на «зеленый» водород, производимый с помощью возобновляемых источников энергии.
В связи с этим у «Газпрома» возникнет необходимость перенаправить потоки добываемого газа на рынки, где «голубое топливо» все еще будет востребовано.
Большие надежды Миллер возлагает на азиатско-тихоокеанский рынок, где помимо Китая есть еще Южная Корея, Япония и Индия, в которую идут примерно 25% всех поставок сжиженного природного газа, поставляемого «Газпромом» на экспорт.