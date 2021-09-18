Самые большие перспективы и конкурентные преимущества «Газпрома» связаны с дальнейшим наращиваем трубопроводных поставок на азиатский рынок. Об этом 17 сентября заявил председатель правления компании Алексей Миллер, выступая на годовом собрании Международного делового конгресса

«Газпром» разработает программу перехода промышленности и транспорта на водород © flickr.com, Brussels Morning

При этом руководитель компании отметил, что «Газпром» активно работает на азиатском рынке и в области поставок сжиженного природного газа (СПГ).

«"Газпром" поставляет СПГ в Корею, Японию, Китай и Индию. Надо отметить, что объем портфеля наших поставок в Индию составляет одну четверть от всего нашего портфеля СПГ», — приводит слова Миллера РИА «Новости».

Он также сообщил, что в России самые большие в мире запасы газа — проблем с сырьем не будет в течение ста лет. Миллер добавил, что некоторые месторождения, которые «Газпром» сейчас обустраивает на Ямале, будут работать до 2132 года.