Основной перспективный проектом «Газпрома» является трубопровод «Сила Сибири — 2» и его продолжение «Союз восток» на территории Монголии с выходом в Китай. Ожидается, что экспортная мощность направления может превысить мощность «Силы Сибири» более чем в 1,3 раза и составит 50 млрд куб. м в год, что позволит поставлять газ из Западной Сибири на экспорт в больших объемах не только в западном, но и в восточном направлении.
При этом руководитель компании отметил, что «Газпром» активно работает на азиатском рынке и в области поставок сжиженного природного газа (СПГ).
«"Газпром" поставляет СПГ в Корею, Японию, Китай и Индию. Надо отметить, что объем портфеля наших поставок в Индию составляет одну четверть от всего нашего портфеля СПГ», — приводит слова Миллера РИА «Новости».
Он также сообщил, что в России самые большие в мире запасы газа — проблем с сырьем не будет в течение ста лет. Миллер добавил, что некоторые месторождения, которые «Газпром» сейчас обустраивает на Ямале, будут работать до 2132 года.