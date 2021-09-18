Запуск «Северного потока-2» свидетельствует важной российской победе в так называемой «газовой войне» с США. Об этом рассказал международный обозреватель из Каракаса (Венесуэла) Андрес Пьерантони в интервью изданию Украина.ру

Андрес Пьерантони: «Северный поток-2» - победа России и Германии в борьбе с США © скриншот видео Globovision

Эксперт отметил, что США вложили значительные средства в контроль американских компаний над существенной частью европейской газораспределительной сети чтобы обеспечить размещение в этой сети американского сланцевого газа.

«Себестоимость поставки такого газа в Европу существенно больше, чем у российского, поскольку американский сланцевый газ необходимо сжижать, перевозить морем, а потом возвращать в газообразное состояние. Санкции США были попыткой уравнять цены на американский и российский газ, заставив участвующие в строительстве «Северного потока-2» компании нести дополнительные расходы», — указал Пьерантони.

Естественно, для России важным является тот факт, что теперь для российского газа гарантирован рынок Германии и соседних с ней стран, которые образуют самый промышленно развитый регион ЕС, однако начало работы газопровода позволит также стабилизировать и укрепить российско-немецкий альянс, имеющий очень важное значение для обеих сторон, добавил политолог.

Таким образом, можно сказать, что данное событие является «российско-германской победой», заключил собеседник издания.

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