Строительство газопровода «Северный поток — 2», занявшее три года, завершили на прошлой неделе. Его проложили из России в Германию по дну Балтийского моря. Мощность двух ниток газопровода — 55 миллиардов кубометров в года. Начать эксплуатацию планируется до конца 2021-го.
Эксперт отметил, что США вложили значительные средства в контроль американских компаний над существенной частью европейской газораспределительной сети чтобы обеспечить размещение в этой сети американского сланцевого газа.
«Себестоимость поставки такого газа в Европу существенно больше, чем у российского, поскольку американский сланцевый газ необходимо сжижать, перевозить морем, а потом возвращать в газообразное состояние. Санкции США были попыткой уравнять цены на американский и российский газ, заставив участвующие в строительстве «Северного потока-2» компании нести дополнительные расходы», — указал Пьерантони.
Естественно, для России важным является тот факт, что теперь для российского газа гарантирован рынок Германии и соседних с ней стран, которые образуют самый промышленно развитый регион ЕС, однако начало работы газопровода позволит также стабилизировать и укрепить российско-немецкий альянс, имеющий очень важное значение для обеих сторон, добавил политолог.
Таким образом, можно сказать, что данное событие является «российско-германской победой», заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.