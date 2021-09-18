Алексей Журавко, который после государственного переворота на Украине уехал в Москву, большую часть жизнь работал, занимался бизнесом и вел политическую деятельность в Херсонской области. Он как никто другой знает проблемы региона и то, как их можно решить.
Если до 2014 года Херсонская область как-то развивалась в плане частного бизнеса (если взять тот же «Чумак»), то с каждым годом наблюдается сумасшедшее падение производства, поскольку рынок России потерян, рынок Крыма потерян, рынок Донбасса потерян, уточнил эксперт.
«Если более точно оценивать потери региона, то от потери крымского рынка бюджет области лишился 60% своего дохода, а частный сектор потерял до 70%. Арбуз, дыня, огурец, помидоры и многое другое, что производит Херсонская область — все потеряно», — указал Журавко.
Херсон остался закупорен, а обмен денежных средств остановлен, потому что люди боятся ездить в Крым, это очень сильно ударило по области и связало ее, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.