Из-за губернатора, который выполнил распоряжение Александра Турчинова заблокировать Крым, Херсон сам отрезал себе руки-ноги и сам себе устроил блокаду. Об этом рассказал народный депутат Украины 5-6 созывов Алексей Журавко в интервью изданию Украина.ру

Алексей Журавко: Херсон сам загнал себя в тупик, из которого не выбраться без России © rusdozor.ru

Если до 2014 года Херсонская область как-то развивалась в плане частного бизнеса (если взять тот же «Чумак»), то с каждым годом наблюдается сумасшедшее падение производства, поскольку рынок России потерян, рынок Крыма потерян, рынок Донбасса потерян, уточнил эксперт.

«Если более точно оценивать потери региона, то от потери крымского рынка бюджет области лишился 60% своего дохода, а частный сектор потерял до 70%. Арбуз, дыня, огурец, помидоры и многое другое, что производит Херсонская область — все потеряно», — указал Журавко.

Херсон остался закупорен, а обмен денежных средств остановлен, потому что люди боятся ездить в Крым, это очень сильно ударило по области и связало ее, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.