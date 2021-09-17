Председатель фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия недоволен тем, что председатель парламента Дмитрий Разумков направил законопроект об олигархах в Венецианскую комиссию. Об этом Арахамия рассказал журналистам 17 сентября

Ранее Разумков отправил законопроект на рассмотрение в Венецианскую комиссию. Спикер Рады выступил против расширения полномочий Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) при президенте Владимире Зеленском, который по законопроекту должен определять статус олигарха. Кива сказал, чем грозит Украине «закон об олигархах» © Илья Кива/Фейсбук

«Мне кажется это была конкретная, специальная попытка "сбить" закон об олигархах, и [со стороны] Разумкова в том числе. Я считаю, что [омбудсмен Людмила] Денисова это делает специально», — заявил Арахамия.

Ранее в СМИ высказывались предположения о скорой отставке Разумкова, однако спикер заявлял, что никто из депутатов с предложением о его отставке не обращался.