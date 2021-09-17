Активист «Крымской весны» Александр Франчетти находился в Чехии на лечении. Об этом рассказала его мама Белла Александровна в интервью изданию Украина.ру

Мама Александра Франчетти: Сын болен. Российский консул заверила меня, что Украине его не выдадут Мария Захарова сказала, что любые недружественные действия против граждан России будут иметь последствия.

Она уточнила, что во время событий в Крыму Франчетти собрал группу под названием «Северный ветер», которая осуществляла дежурство в лесу в целях борьбы с украинскими диверсантами, и во время одного из таких дежурств его укусил клещ.

«И оказалось, что у него боррелиоз, этот боррелиоз сказался на ревматоидном артрите, который передался по наследству, от моей матери мне, и потом ему. Осложнения у него. Он был в московских больницах, я не помню уже, в каких он лежал, в больницах он постоянно находился. В год он раньше ездил на шесть месяцев, уколы делал, один укол стоит 150 тысяч рублей, и последнее время хватало на шесть месяцев у него, переливание… не переливание крови, а плазмоферез делают, потому что у него начинает все опухать, а когда очищают кровь, то он возвращается к нормальной жизни. А так он лежит, не двигается, ничего», — сказала Белла Александровна.

По ее словам, у Франчетти в Праге дочь и бывшая жена, и раньше он спокойно ездил в Чехию на машине, вроде бы его никто не трогал.

«И сейчас, когда он поехал, и в больницу не попал, он надеялся, что прилетит двенадцатого, и попадет в больницу. Он не попал. А состояние его сейчас представляю, когда он весь отекает, опухает, у него ноги становятся как у слона», — делится переживаниями мама Александра.

Собеседница издания добавила, что российский консул заверил ее, что Франчетти точно не выдадут Украине, но опасность экстрадиции по-прежнему сохраняется.

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