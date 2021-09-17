11 сентября в аэропорту Праги по запросу Украины был задержан один из участников событий «Крымской весны» Александр Франчетти. 14 сентября чешский суд арестовал его. Киев заявил, что надеется на экстрадицию Франчетти на Украину. Также официально сообщалось, что операцию по его задержанию чешские силовики проводили совместно с украинскими. Отвечая на вопрос, будет ли готова Россия к зеркальным мерам, если Чехия выдаст Украине россиянина, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что любые недружественные действия против граждан России будут иметь последствия.
Она уточнила, что во время событий в Крыму Франчетти собрал группу под названием «Северный ветер», которая осуществляла дежурство в лесу в целях борьбы с украинскими диверсантами, и во время одного из таких дежурств его укусил клещ.
«И оказалось, что у него боррелиоз, этот боррелиоз сказался на ревматоидном артрите, который передался по наследству, от моей матери мне, и потом ему. Осложнения у него. Он был в московских больницах, я не помню уже, в каких он лежал, в больницах он постоянно находился. В год он раньше ездил на шесть месяцев, уколы делал, один укол стоит 150 тысяч рублей, и последнее время хватало на шесть месяцев у него, переливание… не переливание крови, а плазмоферез делают, потому что у него начинает все опухать, а когда очищают кровь, то он возвращается к нормальной жизни. А так он лежит, не двигается, ничего», — сказала Белла Александровна.
По ее словам, у Франчетти в Праге дочь и бывшая жена, и раньше он спокойно ездил в Чехию на машине, вроде бы его никто не трогал.
«И сейчас, когда он поехал, и в больницу не попал, он надеялся, что прилетит двенадцатого, и попадет в больницу. Он не попал. А состояние его сейчас представляю, когда он весь отекает, опухает, у него ноги становятся как у слона», — делится переживаниями мама Александра.
Собеседница издания добавила, что российский консул заверил ее, что Франчетти точно не выдадут Украине, но опасность экстрадиции по-прежнему сохраняется.
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