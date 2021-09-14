Интервью интернет-издания Украина.ру с Беллой Александровной, мамой задержанного в Чехии активиста Русской весны в Крыму Александра Франчетти

- Белла, скажите пожалуйста, что вам сейчас известно, почему и как задержали вашего сына Александра в Чехии?



— Российский гражданин попал в беду. Он ни причем тут, понимаете, он здесь получал награды! В смысле, в крымской самообороне. У меня есть фотография, я вам могу выслать, где ему вручили медаль «За освобождение».

Он когда был в лесах — его укусил клещ, года два никто не знал, что с ним, постоянно было плохо со здоровьем. И только в Праге, когда он был, говорю, Саша, обратись к врачам, здесь не могут, в Крыму, установить, что с тобой.

Мама Александра Франчетти: Сын болен. Российский консул заверила меня, что Украине его не выдадут

А так он лежит, не двигается, ничего. И теперь он, когда ехал в Прагу, говорит: я сперва в Вишневского, а потом он говорит, нет, у меня не получается, я сначала съезжу в Прагу, а там же дочь, бывшая жена, а там у него проблема была с документами, он должен был продлить визу, или паспорт, не знаю, как точно называется. И, мол, мама, быстро вернусь, я туда поеду на машине.

Говорю ему: не езжай, пожалуйста! — Нет, поеду!

Он раньше ездил на машине, вроде бы его никто не трогал. И сейчас, когда он поехал, и в больницу не попал, он надеялся, что прилетит двенадцатого, и попадет в больницу. Он не попал. А состояние его сейчас представляю, когда он весь отекает, опухает, у него ноги становятся как у слона.



- Почему у него итальянская фамилия?

— Какая разница, какая у него фамилия. Я уже слышала, какой-то Шон Бетрозов, я не знаю, что это за корреспондент, или журналист, который Шон, а Бетрозов это осетинская фамилия, и с такой подколкой — российский гражданин с итальянской фамилией. Извините меня, грубо выражусь — нахрена нужно говорить и писать такие вещи?! Сейчас он находится под арестом. В 3 часа дня (14 сентября) истекает 48 часов, и суд должен решить — выдавать его Украине или нет.

- С вами связывались какие-то российские официальные лица?

— Нет, только консул! Она мне сказала, чтобы я не переживала. Я говорю: как не переживать? Они (СМИ) сказали, что в понедельник, 13 утром его этапируют на Украину. Она мне сказала «не верьте СМИ», но там и «Комсомолец», и «Коммерсант», и «Дождь», и все они дают уже комментарии, что в понедельник, 13, он будет этапирован на Украину. Теперь она, консул, сказала, что «не верьте этому ничему», и сказала ждать, и в то же время, когда все СМИ твердят одно и то же, что этапирование неизбежно стопроцентно. И когда там же и ноту направил Лавров, и Следственный комитет, все занимаются, и все равно опасность, 99%, что его этапируют.



— А фамилию помните консула?

— Вы знаете, она сказала по-моему, «Мария». Я сперва не поняла, чей звонок, и думаю, это внучка звонит. Потом думаю, вроде бы это не внучкин звонок. Мне так плохо слышно было, и я на работе была, я помню, что Мария, а моя внучка тоже по крещению Мария. Спрашиваю, что нового, а потом слышу, что это консул, я не расслышала фамилию, но помню, что Мария.



- Сколько вашему сыну лет?



— 48.



- У него там, в Чехии, жена живет?



— У него жена там, он женился еще в 1995 году, не помню точно, в каком году он уехал, но в 1995-ом году я приезжала туда в гости.



-Как зовут вашу бывшую невестку?



— Нана.



- Она тоже осетинка была?



— Нет, она не осетинка, она по национальности грузинка, но она гражданка Чехии, потому что она там давно живет. Она по профессии, по-моему, юрист, у них была юридическая какая-то компания, а потом все распалось.



- А дети от брака с Наной есть?



— Конечно, двадцать лет скоро будет, дочь — Дия. Сейчас ей 19 лет.



- Я так понимаю, что сын развелся потом с Наной?



— Я точно вам не скажу, как он разводился, я этот вопрос никогда не задаю, не лезу в чужие семьи, и развелся или нет — не могу сказать. Я знаю, что во время путча, или как это назвать, он находился в Крыму, и был командир разведгруппы «Северный ветер».



- А он военнослужащий?



— Нет, он просто собрал группу, в ополчение вступил, собрал группу, назвался «Северным ветром» почему-то, и они находились в лесах, и они осуществляли (дежурства), чтобы никто не проникал, и никто ничего не делал (вреда).



- Когда вы с сыном разговаривали, почему он вступил в ополчение?



— Да такое бывает — взял и вступил, кто его знает…



- А он где живет? В Воронеже жил, когда уехал в Чехию, правильно я понимаю?



— Да, в Воронеже.



- А в Крыму он жил?

Дмитрий Дробницкий: Ситуация с арестом Франчетти показала, что жить рядом с Украиной становится невозможно © РИА Новости, Нина Зотина

— Да, в Крыму он жил, и там он жил все годы эти.



- После 2014 года он жил в Крыму?



— Да, после 2014 жил, и из Крыма, Севастополя он уехал.



- Он на машине, из Севастополя, в объезд Белоруссии поехал?



— Нет, по Прибалтике он поехал.



- А раньше он катался, после 2014, у него проблем не было?



— Вы знаете, он мне никогда не говорил, потому что я всегда ругаю его. Я, допустим, нахожусь во Владикавказе, он находится там, или в Воронеже, просто у нас в Воронеже еще квартира есть. Я могу поругаться, я запрещала ему, мол, так как ты стоишь на "Миротворце", тебе нельзя туда ехать. И как-то однажды я посмотрела, и он находится, видео, в Чехии. Говорю, а ты что там делал? Он говорит — да, это я приезжал… Ну чтоб меня не расстраивать, наверное. Но Джерич, который его друг, говорил, что он ездил, но я не могу сказать это стопроцентно он ездил часто, или не ездил — понятия не имею. Но я заметила, что когда обратила внимание, что он оказывается там, на видео, а потом как-то я смотрю, они с дочкой в кафе сидят. Спрашиваю, а откуда это у тебя?— А это, мам, я был в Праге. — Когда?— Да я вот ездил. Просто я не разрешала ему ездить. А на этот раз тоже не разрешала ездить туда, но он почему-то меня проигнорировал.



- А какая у него профессия?

— Он тренер, был тренером все время.

- Тренер чего?

— Вы знаете, он обладатель черного пояса по тхэквондо. И он снимал зал в Чехии, и занимался, я вот не скажу, не могу сказать, то ли тхэквондо, то ли фитнес. Он кончал какие-то курсы, или заведение какое-то, что он теперь фитнес-тренер, и он гордился, и потом он вроде бы не тхэквондо, а этим фитнесом занимался. Но я не могу точно сказать, что это у него было.

-Какая у вас фамилия?

Похищение Франчетти. Нельзя молчать - доказано Украиной

— Девичья фамилия у меня Дзаваева.

- А настоящую фамилию вы не хотите говорить?

— Нет, я больше ничего не хочу говорить, потому что я не знаю, то ли это ему на пользу пойдет, то ли на вред. Тут самое главное, что он гражданин России, который в Чехии ничего не нарушал.

- А чешское гражданство у него есть?

— Тоже не могу сказать. Я в этом не разбираюсь, но то ли у него вид на жительство, то ли гражданство, я не могу сказать.