По его словам, позиции 27 стран Европейского союза по Украине очень сильно различаются, но даже те, что согласны принять ее в Евросоюз, не хотят новых проблем.
«Те страны, которые не против расширения, хотят видеть новыми членами ЕС такие государства, которые уже готовы к вступлению. Никто не хочет получать новые проблемы», — подчеркнул Пойканс.
В то же время он отметил, что по таким параметрам, как коррупция, развитие экономики и свобода прессы Украина не сильно отличается от Сербии и Северной Македонии, которые получили статус официальных кандидатов на вступление в ЕС.
Ранее спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович рассказал, что президент Владимир Зеленский только спустя два года нахождения на посту понял, что Запад не собирается принимать Украину в НАТО и ЕС, после чего «пришел в бешенство».
Позднее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев извлек «несколько горьких уроков» и больше не верит обещаниям Запада.