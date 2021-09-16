Украина не войдет в состав ЕС в ближайшие 30 лет, так как большинство стран понимают, что принятие Украины в Евросоюз принесет только проблемы, рассказал посол Латвии на Украине Юрис Пойканс в интервью изданию «Европейская правда»

По его словам, позиции 27 стран Европейского союза по Украине очень сильно различаются, но даже те, что согласны принять ее в Евросоюз, не хотят новых проблем.

«Те страны, которые не против расширения, хотят видеть новыми членами ЕС такие государства, которые уже готовы к вступлению. Никто не хочет получать новые проблемы», — подчеркнул Пойканс.

О критериях членства в НАТО и ЕС © Facebook, @MinistryofDefence.UA

Ранее спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович рассказал, что президент Владимир Зеленский только спустя два года нахождения на посту понял, что Запад не собирается принимать Украину в НАТО и ЕС, после чего «пришел в бешенство».

Позднее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев извлек «несколько горьких уроков» и больше не верит обещаниям Запада.