Любые недружественные действия против граждан России будут иметь последствия, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге 16 сентября

Так она ответила на вопрос, будет ли готова Россия к зеркальным мерам, если Чехия выдаст Украине задержанного в Праге россиянина Александра Франчетти.

«Хотела бы подчеркнуть, что недружественные действия против наших граждан будут иметь свои последствия. Какие? Я думаю, надо будет исходить из конкретного развития событий», — сказала Захарова.

Она также сообщила, что Москва запросила чешскую сторону официальной нотой предоставить разъяснение мотивов и обстоятельств задержания.

«Мы ожидаем, что все-таки нам внятно объяснят или хоть какие-то материалы на этот счет предоставят — что именно инкриминируется гражданину нашей страны», — добавила спикер МИД РФ.

Дело Франчетти и опасная Украина. Как России отвечать на актуальные вызовы © РИА Новости,

11 сентября в аэропорту Праги по запросу Украины был задержан один из участников событий «Крымской весны» Александр Франчетти. 14 сентября чешский суд арестовал его.

Киев заявил, что надеется на экстрадицию Франчетти на Украину. Также официально сообщалось, что операцию по его задержанию чешские силовики проводили совместно с украинскими.