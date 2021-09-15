Детали подготовки украинской диверсии на российском газопроводе сообщили в ФСБ 15 сентября, передает РИА Новости

В ведомстве сообщили, что причастные к диверсии участники «Меджлиса крымско-татарского народа» Нариман Джелялов, Асан и Азиз Ахтемовы действовали под управлением оперативной службы «Таврия» украинской военной разведки.

Меджлис* и разведка Украины организовали взрыв на газопроводе в Крыму — ФСБ © ЦОС ФСБ РФ / ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанк

«По указанию одного из его руководителей в июне исполнители выезжали на Украину в Херсон, где сотрудники ГУР обучили их взрывному делу. За совершение диверсии военная разведка Украины обещала им денежное вознаграждение около 2000 долларов США», — говорится в сообщении.

В ведомстве раскрыли всю цепочку причастных к преступлению. Непосредственным организатором диверсии является Риза Ягьяев-Велиулаев, агент украинской военной разведки, ранее причастный к попытке теракта в Крыму в 2016 году, его начальник, руководитель ОС «Таврия» Виктор Зелинский и куратор, сотрудник ГУР Максим Мартынюк.

Задержанные дали признательные показания. Фигуранты дела в подробностях рассказали о деталях подготовки преступления.

Ранее Госдепартамент США в лице сотрудника Неда Прайса осудил действия российских органов по задержанию причастных к диверсии в Крыму и потребовал их освобождения. Представитель МИД России Мария Захарова выразила недоумение высказываниями западных коллег.

*Деятельность организации запрещена в РФ