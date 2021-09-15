Стоимость газа в Европе на торгах 15 сентября достигла $966,35 за тысячу кубометров, следует из данных биржи ICE

«Северный поток – 2» — новое качество газовых войн

Вскоре цены немного откатили назад, остановившись на отметке $940 за 1 тыс. кубометров, зафиксировав семнадцатипроцентный рост с начала торгов.

Скорейший ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток 2», сертификация которого по последним данным может затянуться на четыре месяца, сбалансирует цены на природный газ в Европе, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Безусловно, скорейший ввод "Северного потока 2" существенно сбалансирует ценовые параметры на природный газ в Европе, в том числе и на спотовом рынке», — приводит его слова «Интерфакс».

Песков также отметил, что «спотовые цены на газ не влияют на цены на трубный газ, и получатели трубного газа в Европе не подвержены этой высокой волатильности потому, что там цена рассчитывается по другой формуле».

Как отмечал в сентябре президент России Владимир Путин, стоимость газа для Германии по длительным контрактам с «Газпромом» составляет $220 за тысячу кубов. Он пояснил, что в заключенных договоренностях цена рассчитывается по формуле, привязанной к стоимости нефти, что «сглаживает» колебания рынка.

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Как рассказали изданию Украина.ру эксперты в сфере энергетики Валентин Землянский и Дмитрий Марунич, в августе Киев закупал импортный газ примерно по $500 за тысячу кубометров.

Это означает серьезные потери для украинской экономики. Если для бытовых потребителей цены на газ зафиксированы до мая на уровне $300 за тысячу кубов, то промышленность уже платит по биржевым ценам, которые 14 сентября достигали $750 за тысячу кубометров.