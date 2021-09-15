Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич рассказал изданию Украина.ру о причинах небывалого роста цен на газ в Европе и о том, как это скажется на Украине

- Дмитрий, на газовой бирже TTF в Нидерландах стоимость природного газа превысила $810 за тысячу кубометров. Почему цены на газ в Европе не прекращают рост уже продолжительное время?

— Причина — низкая заполняемость хранилищ газа в Европе накануне отопительного сезона, обусловленная рядом факторов.

Дмитрий Марунич. Кто он © Украина.ру/Нина Зотина

Экономика Евросоюза, очевидно, оживилась, и начался рост потребления.

«Газпром» тоже, наверное, мог бы больше подать газа в Европу, но он четко выполняет контракты, не поставляя сверх того. Наверное, в теории мог бы и больше, но не делает этого по каким-то причинам.

- До недавнего времени стоимость газа в Азии была существенно выше, чем в Европе, из-за чего танкеры с СПГ в ЕС просто не попадали. Сейчас появились сообщения, что европейские цены на газ превысили азиатские. Как это скажется на рынке?

— Я думаю, что это поможет, что часть ресурса пойдет в Европу по такой цене — пока в Европе будут такие высокие цены. Однако ситуация будет изменчивой.

Удивляет другое: почему те же американские производители СПГ не сражаются за европейский рынок? Сколько болтовни было на эту тему — что Америка борется за европейский рынок и поэтому пытается остановить «Северный поток-2»… Где же она борется? Что же ей мешает захватить этот рынок сейчас, заработать миллиарды? Оказалось, что не так все просто.

- Как этот непрекращающийся рост цен на газ в Европе скажется на Украине? Глава правительства Денис Шмыгаль во вторник, 14 сентября, сказал, что тарифы не будут расти до мая. За счет чего Кабмин сможет этого достичь?

— Правительство поняло, чем грозят рыночные колебания, и еще весной ввело для всех трейдеров обязательство иметь так называемую годовую цену.

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В принципе, это отход от принципов реформирования газового рынка, которые предполагают, что цена для населения должна быть равна стоимости газа на бирже плюс доставка плюс НДС (налог на добавленную стоимость — ред.).

На этот годовой контракт трейдеров обязали перевести бытовых потребителей автоматически. А на бирже, повторюсь, сейчас цена около 20 грн за куб.

- А есть информация о том, по какой цене Украина получает газ по реверсным контрактам?

— Не слишком дорого, но и не слишком дешево. Цены — от $500 и выше за тысячу кубометров. У всех реверсных контрактов привязка к биржевым индексам, поэтому закупки производятся по ценам, приближенным к биржевым.

- Президент России Владимир Путин на днях сказал, что «Газпром» продает газ Германии по долгосрочным контрактам по $220 за тысячу кубов. Покупая тот же газпромовский газ у Словакии или Венгрии, Украина не может покупать газ по схожим ценам?

— Нет, это нереально. Там нет долгосрочных контрактов вообще. Многие как делали: на бирже в Словакии «Газпром» продавал свой газ, перекупали трейдеры и поставляли на Украину с маржой.

Но там $200 не может быть никак. При цене $800 на бирже в Голландии в Словакии — от $500, это точно.

- Недавно случилось увольнение всех независимых членов наблюдательного совета «Нафтогаза», и компания перешла под управление украинского правительства. Что это означает для компании, как это скажется на ее работе?

— Формально — никак. Уволившиеся хотели сместить главу «Нафтогаза» Юрия Витренко, у них это не получилось, и они решили уйти.

Кабмин уже объявил конкурс на эти посты — как говорится, природа не терпит пустоты. Это же корпоративное управление и прочая лабуда.

Существенно на политике компании отставка независимых членов набсовета не скажется. Витренко и так проводил линию власти в «Нафтогазе». Теперь правительство будет его контролировать еще лучше до момента избрания новых членов.