Сам по себе факт встречи Зеленского с Байденом на самом деле не является центром мировой истории, как и любого другого президента. Но на Украине из этого делают фетиш, и это косвенное следствие комплекса неполноценности и несамостоятельности. Об этом рассказал известный российский политолог Сергей Михеев в интервью изданию Украина.ру

Сергей Михеев: кто он © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк Джо Байдена. На встрече Байден заявил о «твердой приверженности» США в поддержке суверенитета Украины. Кроме того, по итогам переговоров обе стороны выпустили совместное заявление, где говорилось об обсуждении проблем Крыма, запуска «Северного потока-2» и дополнительной финансовой поддержки для Украины. Байден заявил о своем желании еще раз посетить Украину.

В значительной степени американское могущество в этом мире накачано мнением других, в том числе и их оппонентов, враг всегда силен настолько, насколько вы позволяете ему быть сильным, указал эксперт.

«То есть, грубо говоря, вокруг этого очень много мыльного пузыря. Встретился с американским президентом, не встретился с американским президентом — по большому счету это та система координат, которая нам навязывается американцами, и мы, к сожалению, в нее попадаем очень часто. Причем иногда даже те, кто вроде бы придерживается каких-то более трезвых взглядов на этот мир», — отметил Михеев.

Если вообще смысл жизни Зеленского в том, чтобы доставить лишние проблемы России и встретиться с американским президентом, то его жалко, заключил собеседник издания.

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