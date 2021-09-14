Так, по словам Росса, Одесса — город-Близнецы, поэтому в нем все очень быстро и хаотично: торговля, привоз, своя речь и много артистов. Жить в этом населенном пункте проще всего Водолеям, Весам и, конечно, Близнецам.
«Киев под знаком Овна, и даже если так посмотреть на карту Киева, то можно увидеть знак Овна. То есть мать городов всех — первый знак зодиака, первый город в славянской мифологии, конечно, Киев, конечно, под знаком Овна», — рассказал астролог.
Львов, уточнил Росс, под знаком Льва, Харьков — Водолея, потому там такие свободолюбивые жители. Донецк, уверен астролог, «тяжелый Козерог», а Днепропетровск — Стрелец, это знак власти, поэтому оттуда многие политики. Например, Леонид Брежнев и Юлия Тимошенко.
В Ровно, по словам специалиста, самая низкая преступность, потому что город под знаком Весов, а Ужгород — Скорпион, его жители любят острое во всех смыслах этого слова.