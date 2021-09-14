Скончавшийся на прошлой неделе художник-постановщик с украинскими корнями Борис Краснов незадолго до смерти нелестно высказался о певце Филиппе Киркорове, для которого создавал шоу. Слова покойного сценографа 14 сентября опубликовала «Экспресс газета»

Истощенный Крутой вспомнил о прошлых жизнях Розенбаума © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

«Что же касается нашей совместной работы, чего в ней только не было: и непонимание, и дурные споры. Но случались и творческие озарения. Когда вижу Филиппа сейчас, прихожу к грустному выводу: испытание медными трубами ему не удалось пройти. Может, просто устал, а скорее всего, убил себя халтурой. И это очень плачевно, потому что Филипп не только талантливый певец, но и очень трудолюбивый человек», — высказался Краснов.

Борис Краснов скончался в возрасте 60 лет в одном из московских хосписов в ночь на 7 сентября. Долгое время сценограф боролся с последствиями очередного инсульта, но поправиться так и не смог.

На его похороны пришли многие звезды, в том числе и певица Алла Пугачева, она расплакалась у гроба своего постановщика и друга, а вот Киркорова на церемонии прощания журналисты не заметили. Правда в день смерти сценографа поп-король написал о нем в своих соцсетях, вспомнив, что Краснов был первым, кто поверил в его талант в 1992 году.