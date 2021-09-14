Краснов не стал скрывать, что долгое время сотрудничал с поп-королем, но однажды этот исполнитель перестал быть его любимым клиентом. Постановщик заявил, что у такой большой страны, как Россия, должно быть больше артистов, чем один Киркоров.
«Что же касается нашей совместной работы, чего в ней только не было: и непонимание, и дурные споры. Но случались и творческие озарения. Когда вижу Филиппа сейчас, прихожу к грустному выводу: испытание медными трубами ему не удалось пройти. Может, просто устал, а скорее всего, убил себя халтурой. И это очень плачевно, потому что Филипп не только талантливый певец, но и очень трудолюбивый человек», — высказался Краснов.
Борис Краснов скончался в возрасте 60 лет в одном из московских хосписов в ночь на 7 сентября. Долгое время сценограф боролся с последствиями очередного инсульта, но поправиться так и не смог.
На его похороны пришли многие звезды, в том числе и певица Алла Пугачева, она расплакалась у гроба своего постановщика и друга, а вот Киркорова на церемонии прощания журналисты не заметили. Правда в день смерти сценографа поп-король написал о нем в своих соцсетях, вспомнив, что Краснов был первым, кто поверил в его талант в 1992 году.