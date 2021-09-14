Высказывания президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев якобы защищает Европу от «российской агрессии» оскорбляют французского лидера Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелу Меркель. Об этом 13 сентября заявил политолог, профессор Финансового университета при Правительстве России Олег Матвейчев в эфире телеканала «Россия 1»

Всё мало: Зеленский хочет сделать Украину ещё более зависимой от США © пресс-служба президента Украины

Лидеры стран имеют прекрасное представление об истинном потенциале армии Украины, считает эксперт.

«Это просто оскорбление для Меркель и Макрона слушать каждый раз от Зеленского эту лажу, которую они им на полном серьезе пропихивают», — обвинил Зеленского Матвейчев.

Специалист добавил, что европейцы, скорее, увидят своим защитником НАТО, но никак не Украину.

Ранее Зеленский предрек Украине будущее лидера Европы. По мнению лидера страны, она стает «сильной, уверенной, успешной страной», поскольку «возможно все».