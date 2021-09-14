Если президент США Джо Байден легитимизировал отход Украины от «Минска» в целом, в таком случае, конечно, вероятности и риски возобновления полномасштабной войны увеличиваются. Но не все зависит только от него. Об этом рассказал командир бригады «Восток» Александр Ходаковский в интервью изданию Украина.ру

Александр Ходаковский: кто он © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк Владимира Зеленского в США, где он встречался с американским президентом Джо Байденом. В итоговых заявлениях, что американских, что украинских, наблюдатели нашли упоминание нормандского формата, а вот упоминания Минских соглашений нет. Некоторые эксперты интерпретировали это таким образом, что американцы разрешили украинцам Минские соглашения не соблюдать. Мало того, они считают, что Зеленскому, таким образом, выдана индульгенция на наступление на Донбассе.

Эксперт уточнил, что не Байден олицетворяет американскую политику, а американская элита, у которой есть свои четкие установки, основанные в том числе и на выгоде, и они будут, может быть, подыскивать более подходящий момент для развязывания войны.

Но с другой стороны, если говорить о том, что после выхода из Афганистана и после тех последствий, той международной реакции, которую мы наблюдаем на сегодняшний день, — конечно, американцам нужно бы переключить внимание на какой-то другой участок и отвести сейчас фокус от себя самих, от своего решения, поэтому им было бы выгодно активизировать ситуацию на Украине, может быть, рассуждает политик.

«Но я не до конца понимаю всех верхних процессов, и говорить утвердительно и однозначно что-либо сложно сейчас. То, что я как человек, который живет в ожидании войны, не в том смысле, что без нее я жить не могу и не вижу дальше смысла жизни, и я деформирован настолько войной, что, дескать, только она в какой-то степени придает мне красок каких-то. Абсолютно не в этом плане, а наоборот, мы с тревогой ждем этого возобновления боевых действий полномасштабных, и те последствия, которые из этого проистекут, конечно же», — указал Ходаковский.

Собеседник издания добавил, что Донбасс в любом случае находится в состоянии войны с Украиной, и пусть эта война на сегодняшний день в некотором роде законсервирована, она в любой момент может быть раскручена в полном масштабе.

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