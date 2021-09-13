Представители компаний ФРГ, покупающих газ у «Газпрома», прибудут на Украину вместе с госсекретарем Министерства экономических отношений и энергетики Герммании Андреасом Файхтом на текущей неделе, сказал глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко 13 сентября

«Это как раз те немецкие компании, которые получают, в частности, и газпромовский газ. И, соответственно, мы будем, возможно, с ними обсуждать, например, перенос точек передачи газа на российско-украинскую границу», — сказал Витренко.

О том, что такие переговоры должны состояться, заявил старший советник по энергетической безопасности правительства ФРГ, который курирует газопровод «Северный поток-2». Немецкий чиновник заявил, что они пройдут 13 сентября.

Как подчеркнул Витренко, украинскую сторону на них не приглашали.