«Это как раз те немецкие компании, которые получают, в частности, и газпромовский газ. И, соответственно, мы будем, возможно, с ними обсуждать, например, перенос точек передачи газа на российско-украинскую границу», — сказал Витренко.
По его словам, на переговорах с Файхтом Киев хочет узнать, как именно Германия намерена провести в Берлине или Брюсселе переговоры с европейскими компаниями и, возможно, «Газпромом» о гарантиях транзита через Украину после 2024 года.
О том, что такие переговоры должны состояться, заявил старший советник по энергетической безопасности правительства ФРГ, который курирует газопровод «Северный поток-2». Немецкий чиновник заявил, что они пройдут 13 сентября.
Как подчеркнул Витренко, украинскую сторону на них не приглашали.