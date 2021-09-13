Языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень высказался против инициативы секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова по переводу украинского языка на латиницу. Кремень поделился своими мыслями в комментарии изданию «Страна.ua» 13 сентября

Ранее секретарь СНБО Данилов в интервью выразил свои симпатии переходу на латиницу. Кроме того, он предложил ввести на Украине двуязычие — вторым языком чиновник предложил сделать английский, на котором, по его словам, говорят «цивилизованные люди». Защитник языковых прав населения не поддержал скандальной инициативы.

«Если честно, я так и не понял собственно сути того, что было предложено. Это же инициатива, она без объяснений, поэтому я даже не знаю, что комментировать», — говорит Креминь.

По пути Казахстана и Узбекистана. Зачем Украине переход на латиницу © РИА Новости, РИА Новости / Перейти в фотобанк

«Я пока не вижу предмет дискуссии, так как не было обоснований. Была фраза, поэтому в первую очередь он сам должен ее комментировать. Если он прокомментирует, тогда и мы будем говорить. Была ли такая дискуссия по переходу? Я вам скажу даже больше, об этом никто и не говорит и никогда не говорил. Пока я не вижу предмета, что обсуждать», — заключил Креминь.

Украинские пользователи соцсетей встретили предложение Данилова по переходу на латиницу неоднозначно. Многие высмеивали инициативу, подчеркивая опыт республик Средней Азии, где смена алфавита привела к потере общего уровня грамотности населения и трудностям в образовательном процессе.