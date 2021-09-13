Совет судей Украины не смог выбрать трех кандидатов в Этический совет, сообщается на странице Высшего совета правосудия в Facebook 13 сентября. Таким образом, судебная реформа в стране оказалась заблокированной

Этический совет при ВСП Украины – орган, оценивающий добросовестность претендентов на пост в Высшую квалификационную комиссию судей (ВККС). В составе Этического совета – трое иностранных специалистов от стран Запада, имеющих преимущественное право голоса, и эти кандидатуры уже представлены.

Таким образом, контроль над судебной системой страны в результате реформы, проводимой партией власти «Слуга народа», передается иностранным контролёрам.

Зеленский передал Западу контроль над судебной системой Украины © REUTERS, Gleb Garanich Виталий Шабунин обвиняет Совет судей Украины в «торпедировании» прозападной судебной реформы. По его мнению, Совет препятствует букве закона.

«Совет судей заблокировал основную часть судебной реформы — очищение Высшего совета правосудия. Мы предупредили об этом сценарии еще в пятницу», — написал Шабунин, комментируя голосование.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее объяснял проведение судебной реформы тем, что иначе страна не получила бы финансовую помощь от ЕС и Международного валютного фонда.

Всего Зеленский подписал три законопроекта, которые являются ключевыми для судебной реформы. При этом ранее один из этих законопроектов (о ВККС) он ветировал, так как закон не позволял иностранным экспертам в полной мере получить контроль над Высшей квалификационной комиссией судей. Позднее закон был исправлен и подписан Зеленским.